ليبيا – أثنى مفتي الديار المصرية شوقي علام على قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

المفتي وفي بيان له نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين قال: “يجب شرعا على الشعب المصري أن يقف صفا واحدا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق”.

وأشاد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على القرار الذي يسعى للدفاع عن الأمن المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأضاف: “أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائما هي درع مصر الحامية التي تهب دائما للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه”.

علام أكد أن جنود مصر البواسل هم في جهاد لحماية بلادهم الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.