العراق – اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان العراق باستمرار منع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلها في 5 قرى شمالي البلاد.

وقالت في تقرير موسع، إن “حكومة الإقليم تمنع سكان 5 قرى من العودة إلى منازلهم بعد أكثر من 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش، وفي ذات الوقت سمحت السلطات المحلية للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى”.

ونقل التقرير عن الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس والي، قولها، إن “السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني”.

وأضافت، أن “سماح حكومة الإقليم لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة، توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب”.

المصدر: RT