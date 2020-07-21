ليبيا – اجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية وبحضور وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش أمس الاثنين بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة.

الاجتماع تطرق وفقاً للمكتب الاعلامي لداخلية الوفاق إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية تهم الشأن الليبي والقطري تعبيراً عن ما تم وصفه بـ”عمق العلاقات التي تجمع البلدين” (العلاقات بين قطر وحكومة الوفاق ومسلحيها).

ومن جانبه بارك وزير الدفاع القطري ما وصفها بـ “الانتصارات” التي حققها مسلحو الوفاق ، زاعماً بأن ما تحقق كان بسبب “العزيمة والإصرار لدى قادتهم” وفقاً لذات المصدر.

وتقدم باشاغا بالشكر على ما وصفه بـ”الموقف الإيجابي لـ قطر و وقوفها العادل مع حكومة الوفاق” أثر تعرض العاصمة طرابلس لما وصفه بـ”عدوان غادر” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس).