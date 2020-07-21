موسكو – أكدت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، اختطاف 7 مواطنين روس من ناقلة نفط في خليج غينيا، مشيرة إلى أن القراصنة لم يطرحوا مطالبهم بعد.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان: “ناقلة النفط المحتجزة من قبل القراصنة والرهائن على متنها، بينهم روس، موجودة في دولة بنين”، حسب وكالة “سبوتنيك” المحلية.

وأضاف البيان: “وفقا للسفارتين الروسيتين في أبوجا وكوتونو، بتاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، في المياه المحايدة لخليج غينيا، على بعد 210 أميال بحرية قبالة سواحل بنين، تعرضت ناقلة النفط من كوراكاو للتهديد، واحتجز قطاع الطرق 13 رهينة من أفراد الطاقم الـ 19، بينهم 7 روس”.

وأوضحت الوزارة أن “8 من القراصنة المسلحين شاركوا في الهجوم، ولم يتقدموا بأي مطالب بعد، وفي 19 يوليو، وصلت الناقلة إلى مرسى بالقرب من ميناء كوتونو (بنين)”.

وأكد البيان أنه “يتم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحديد مكان وجود المواطنين الروس المختطفين وإطلاق سراحهم”.

الأناضول