ليبيا – أعلنت عائلة الشيخ علي مصباح أبوسبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي نالمنحدر من قبيلة الحساونة العربية اصابته بفيروس كورونا المستجد نافية الأنباء المتداولة عن وفاته .

وقال زكريا نجل أبوسبيحة عبر الصفحة الرسمية لوالده ، أن الوالد اصيب بوعكة صحية خلال الايام الماضية الزمته الفراش ليتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة بانه مصاب بفايروس كورونا.

وفي ذات السياق طمأن زكريا الاهل والاصحاب وكل من سأل بالاتصال او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن حالة والده مستقرة مطالبًا الجميع بالدعاء له.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد أعلن اليوم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 10 في منطقة الشاطئ التي ينحدر منها الشيخ أبوسبيحة اضافة لـ 17 في سبها و6 في أوباري فيما كان الرقم الأعلى في العاصمة طرابلس بـ 50 إصابة في آخر 24 ساعة .

المرصد – متابعات