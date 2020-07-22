أتالانتا يرفض عرضًا كبيرًا من أتلتيكو مدريد

أتالانتا يرفض عرضًا كبيرًا من أتلتيكو مدريد

إيطاليا – يرفض أتالانتا الإيطالي الاستغناء عن مهاجمه الكولومبي، دوفان زاباتا، عقب نهاية الموسم، بعد تألقه مع الفريق الذي يحتل حاليا وصافة الكالتشيو، مؤقتا، وتسجيله 17 هدفا في الدوري.

ووفقا لما كشفته صحيفة (توتو سبورت)، فإن أتلتيكو مدريد مهتم كثيرا بضم زاباتا، وعرض 50 مليون يورو لشرائه، لكن العرض قوبل بالرفض من إدارة أتالانتا.

وأوضحت الصحيفة أن “الروخيبلانكوس”، قد يتقدمون بعرض آخر لإغراء إدارة النادي الإيطالي، بالاستغناء عن خدمات مهاجمهم البالغ من العمر 29 عاما، والدولي مع منتخب كولومبيا منذ 2017.

وكان زاباتا قد انتقل لصفوف أتالانتا، في صيف 2018، قادما من سامبدوريا على سبيل الإعارة لموسمين، قبل أن ينجح النادي في شرائه نهائيا، خلال يناير/كانون ثان الماضي، مقابل 12 مليون يورو.

وكالات