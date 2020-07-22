الولايات المتحدة – اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض كوفيد-19 وشركات أخرى حول العالم.

وفي وثائق للمحكمة نشرت امس، قالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

وتزعم عريضة الاتهام بأن متسللين إلكترونيين يعملون من 2014 وحتى 2020 وحاولوا مؤخرا سرقة أبحاث متعلقة بمرض السرطان.

المصدر: رويترز