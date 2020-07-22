ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الحل الوحيد في ليبيا سياسي وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري كالا أنكورو في العاصمة نيامي وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية عقب اجتماع عقده الجانبان تناولا فيه قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأضاف تشاووش أوغلو” أن أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا”.

وأشار إلى أنه تبادل مع أنكورو جملة من القضايا الإقليمية وخاصة القضية الليبية، مشدداً على أن تركيا طالما أكدت الحل السياسي في ليبيا فلا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد بحسب قوله.

وأضاف: “نحن ندعم الدول الإفريقية والمنظمات في إفريقيا وخاصة دول الساحل لتكون أكثر فعالية، في موضوع حل المشكلة في ليبيا وإرساء وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي”.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى تطابق وجهات نظر البلدين حول كون الحل الوحيد للأزمة الليبية سياسي.