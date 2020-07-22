الأردن – أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، امس عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة.

وأضاف جابر، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وهناك حالتان من فنادق الحجر قادمتان من السعودية والعراق.

وأوضح أن الأردن سجل أيضا، 6 حالات شفاء.

وأعلنت سوريا أمس عن تسجيل أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه.

وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة.

المصدر: RT