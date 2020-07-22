ليبيا – أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان لمكتب السياسة الخارجية عن قلقه من التهديدات بالتدخل في الشأن الليبي من قبل قوى إقليمية.

بيان الإتحاد الأوروبي ووفقاً لما نقله موقع “روسيا اليوم “ أمس الثلاثاء قال: “يجب أن تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي من أجل التحرك.. أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة”.

وبحسب البيان فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المواجهة المباشرة بين الليبيين وتؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وتابع البيان: “الرد الوحيد الكافي لصالح ليبيا والمنطقة بأسرها هو تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد حل سياسي من خلال المفاوضات”.