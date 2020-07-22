واشنطن – افاد البيت الأبيض، امس إن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار يناقشه الكونغرس حاليا.

وقال البيت الأبيض إن بنود مشروع القانون يأتي في إطار “جهد متواصل لمحو الذين لا يلتزمون بمعايير السلوك دائمة التغيير من تاريخ الأمة”.

ويتضمن مشروع قانون الدفاع الوطني إعادة تسمية منشآت عسكرية وقيودا على الإنفاق في أفغانستان وبنودا أخرى من شأنها الحد من سلطة ترامب.

ويطرح المشروع تغيير أسماء ممتلكات ومنشآت عسكرية تحمل حاليا اسم قادة الكونفدرالية الجنوبية وهي ولايات حاولت الانفصال عن الولايات المتحدة للإبقاء على العبودية وأطلقت شرارة الحرب الأهلية وقتها.

المصدر: رويترز