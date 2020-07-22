ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بمنفذ إمساعد البري ومنفذ مطار بنينا الدولي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا.

الثني بحث خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة مدى مواءمة هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية مع الوضع الوبائي العالمي والمحلي بما يجنب دخول مزيد من الحالات المصابة بالفايروس إلى البلد.

وشدد على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لمنفذ إمساعد البري ومطار بنينا الدولي وذلك لتطبيق إجراءات الوقاية والكشف بعد مباشرة الحركة الطبيعية من المنفذين.

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الوضع الوبائي المحلي، مثمناً دور فرق الرصد والتقصي وكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة لصد هذه الجائحة.

كما تطرق الاجتماع لبعض الأمور التي تختص بالمراكز الصحية في بلدية بنغازي وخاصة مركز بنغازي الطبي كما ناقش الثني سير العمل بمستشفيات أجدابيا والبريقة وبن جواد.