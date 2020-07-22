ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق أن الشعب وقبائله يدعم الجيشين الليبي والمصري للدفاع عن بلادنا والوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في ثرواتنا.

الحليق وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية “ شدد على أن الليبيين لا يدعون للحرب ولكن تحكيم العقول والحوار لتجنب البلاد ويلات الحروب والتمزق.

وأعرب عن رفضه أن تكون ليبيا ساحة للقتال، مردفاً:”ولكن إذا أجبروا على القتال والحرب فنحن لها وسوف ندافع عن وطننا بكل ما نملك من قوة”.

ودعا إلى تفعيل المسار العسكري من مخرجات مؤتمر برلين واستئناف الحوار 5+5 من التفاوض وتقديم التنازلات من كل الأطراف قبل أن تدخل البلاد في حروب طويلة.

وتابع حديثه:” إذا حاولت مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة من تركيا وقطر التقدم إلى مدينتي سرت والجفرة فلن نقف مكتوفي الأيدي بل سيحارب كلنا كبارا وصغارا حتى ندحرهم”.

نائب رئيس المجلس طالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف موحد وليس مجرد بيانات تنديد فقط لأن هذه قضية عربية وليست قضية ليبية مصرية وهذا ما نص عليه اتفاق عام 54 للدفاع العربي المشترك.