ليبيا – أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة في ليبيا بما في ذلك التأثير على الجانبين الليبيين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

الخارجية الروسية وفي بياناً لها اليوم الأربعاء عقب المشاورات رفيعة المستوى حول ليبيا في تركيا وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال : “تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة بما في ذلك التأثير على الأطراف الليبية من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام في ليبيا”.

وتمت الإشارة إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على تعزيز الحوار السياسي الليبي وفقا لقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا (19 كانون الثاني/ يناير 2020) بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكذلك دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتقديم المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق على النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا وعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب”.