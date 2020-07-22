ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن قرار البرلمان المصري الموافقة على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الدولية جاء لينهي مناورات مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات الوفاق ومخططات الهجوم على سرت والجفرة التي سبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها خط أحمر.

الدرسي وفي تصريح لصحيفة “البيان ” اليوم الأربعاء أضاف أن ذلك القرار المهم تزامن صدوره مع مكالمة الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحل تثبيت الهدنة لم يتركا مجالاً للأتراك وعملائهم إلا في اتجاه الرضوخ والإذعان للواقع الجديد وخصوصاً أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لصد الهجوم والموقف المصري أعطاه دعماً كبيراً على جميع الأصعدة.