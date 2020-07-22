الولايات المتحدة – قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو 9 أعوام، مدفوعا بضعف العملة الأمريكية.

كذلك عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينيتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1856.13 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1856.80 دولار للأونصة.

وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات الدعم.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار، الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7% إلى 22.33 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013. وكانت الفضة قد سجلت أمس ارتفاعا بأكثر من 7%.

المصدر: “رويترز”