الرئيس الأوكراني ينفذ أحد مطالب خاطف الرهائن في مدينة لوتسك

الرئيس الأوكراني ينفذ أحد مطالب خاطف الرهائن في مدينة لوتسك

أوكرانيا – نفذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أحد مطالب المسلح الذي اختطف حافلة مع 20 رهينة على متنها بمدينة لوتسك شمال غربي أوكرانيا.

ونشر الرئيس الأوكراني في صفحته على “فيسبوك” مقطع فيديو دعا فيه الجميع لمشاهدة فيلم “أبناء الأرض” (Earthlings) الوثائقي من إخراج المدافع عن الحيوانات الأمريكي شون مونسون.

وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو المنشور: “فيلم “أبناء الأرض” الصادر في عام 2005. شاهدوه جميعا”.

وبعد إطلاق سراح الرهائن وإلقاء القبض على المسلح حذف زيلينسكي الفيديو من صفحته.

وطالب الخاطف من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم “إرهابيون”، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ “النظام القائم”.

كما وجه مطلبا خاصا للرئيس زيلينسكي، وهو أن يدعو الجميع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة الفيلم الآنف الذكر.

المصدر: RT + وكالات