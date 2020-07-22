ليبيا – علق نائب رئيس شؤون المصالحة بالمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل زيدان الزادمة على ما يدور بمحيط مدينة سرت.

الزادمة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال :”لقد تحولت المدينة إلى خط فاصل بين شرق البلاد وغربها وبالتالي باتت العنوان الرئيسي للمعركة القادمة”، متوقعاً أن تبدأ عملية نزوح واسعة من أهالي سرت نحو مدن الشرق الليبي إذا ما بدأت العمليات العسكرية.

وأضاف أن هناك حالة خوف من المجهول باتت تسيطر على الجميع خاصة الأُسر التي تضم بين أفرادها كبار السن أو مرض أو الأطفال والرضّع.

الزادمة لفت إلى أن أفراد الميليشيات من الوفاق والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا يحاولون باستماته السيطرة على سرت والجفرة غير عابئين بالنداءات أو التحذيرات التي وجهت لهم من مغبة إشعال فتيل الحرب إذا تقدموا نحو المدينة.