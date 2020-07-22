ليبيا – رحب عضو مجلس النواب علي السعيدي بقرار البرلمان المصري بإرسال قوات عسكرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء قال إن قرار النواب المصريين نابع عن فيض كبير من الوطنية وحب السلام في بلادهم وكامل البلدان المجاورة، مضيفاً أن الشعب المصري متحضر ومتمسك بعروقه وحضارته وعروبته وهذا الأمر الذي دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتحرك سريعا لمساندة الشعب الليبي ضد العربدة التركية.

وتابع أن مصر خاضت قرابة 6 حروب في سبيل الدفاع عن القضايا العربية ولذلك لن تترك جارتها وحليفتها التاريخية ليبيا وحدها في وجه الأطماع الأردوغانية وشبح التقسيم.

وتابع: “يستقدم الجيش المصري لحفظ السلم والأمن أولا وثانيا لضرب المرتزقة إذا فكروا فالتقدم تجاه الخطوط الحمراء التي رسمها الليبيون بدمائهم ووثقها الرئيس المصري في خطابه التاريخي في قاعدة سيدي براني على الحدود الليبية المصرية”.

وأكد أن الموقف المصري سيجعل العالم يضع حلولا جذرية تنهي المليشيات وانتشار السلاح والتدخل الخارجي السافر وسيضع الحلول السياسية على الطريق الصحيح سواء بالسلم أو الحرب خصوصا إذا تعنت المرتزقة الموالون لتركيا على موقفهم الداعم للفوضى.

عضو مجلس النواب شدد على أن الجهود المصرية والليبية ستنجح في الوقوف في وجه مرتزقة أردوغان وعملائه الذين جعلوا ليبيا مسرح عمليات عسكرية طمعًا في خيراتها.