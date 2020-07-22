ليبيا – أعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي أن ما جاء في قرار البرلمان المصري هو إعلان حرب على ما وصفها بـ”الدولة الليبية” (حكومة الوفاق).

الشويهدي وفي تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال إن على السلطات المصرية المحافظة على مصالحها في ليبيا عبر التواصل مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) .

واختتم قائلاً :” على الدولة المصرية عدم المراهنة على دكتاتور فاشل ونرفض التصعيد العسكري لدولة جارة مثل مصر ولن نتركها تتدخل في ليبيا كما تُريد”.