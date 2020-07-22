ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي بشأن المعاناة التي أصبحت تعيشها مدينة سرت وعمليات النزوح والتنكيل منذ عام 2011 إلى الآن”ما بين أعمال انتقام جهوية كونها مسقط رأس معمر القذافي ثم سيطرة ميليشيات فجر ليبيا وتحديداً (ميليشيا مصراتة) التي تناصبها العداء ومن بعدها سيطرة (داعش) على سرت ثم بعد القضاء على التنظيم في 2016 خضعت المدينة مجدداً لسيطرة ميليشيات غرب البلاد”.

الغزالي أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن سرت لم تعرف الاستقرار إلا مع سيطرة قوات الجيش عليها دون قتال بداية العام الجاري.

وأضاف” الآن مع التدخل التركي في ليبيا بات يخيم شبح عودة الميليشيات المعادية إلى المدينة مرة ثانية، وجل مواطنيها لديهم مواقف مضادة للميليشيات المسلحة في طرابلس فضلاً عن أنهم داعمون للجيش الوطني ورغم تمسكهم بالبقاء في المدينة حتى اليوم إلا أنهم في الوقت ذاته يستعدون للخروج من ديارهم لو تمكنت تلك الجماعات والميليشيات الموالية للوفاق من دخول المدينة لا قدر الله”.

واستعبد الغزالي وجود حاضنة شعبية لقوات الوفاق في سرت، مشدداً على أن الكثير من أبناء سرت انضموا لقوات الجيش خلال تصديه للدفاع عن مدينتهم.