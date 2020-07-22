ليبيا – نفى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق فرج عبد الله الجالي تسجيل أي إصابة كورونا بطبرق.

الجالي أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على أن المركز استقبل الأيام القليلة الماضية مريضه لديها مشاكل صحية عديدة تم تشخيصها من إحدى العيادات بالمدينة.

وقال إن المريضة عند دخولها للمركز أجريت لها كل الإجراءات اللازمة من سحب التحليل السريع “الاختبار السريع” و إجراء السحبة الأنفية لها، مشدداً على أن كل النتائج سلبيه لهذه المريضة.

كما أوضح أن الحالة لديها أمراض مزمنة أخرى ليس لها علاقة بمرض كورونا المستجد، مطالباً الجميع بعدم نشر الأخبار الغير مؤكدة من مصدرها.

وأوصى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق في الختام كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية للتصدي لهذا المرض.