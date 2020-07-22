انجلترا – أنعش فريق أستون فيلا آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين على ضيفه أرسنال (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 للدوري.

ويدين أستون فيلا بالفضل في انتصاره الرائع لمهاجمه المصري، محمود حسن تريزيغيه، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في البقاء في مصاف أندية “البريمير ليغ”.

بينما تعرض أرسنال لضربة موجعة بعد هذه الهزيمة، فقد توقف رصيده عند 53 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، ليخرج من دائرة المنافسة على بطاقة المشاركة على الساحة الأوربية.

المصدر: RT