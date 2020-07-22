السعودية – هنأ قادة السعودية والكويت وعدد من الدول الخليجية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو، وأشادوا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلدانهم ومصر في المجالات كافة.

فقد بعث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها “باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، باطراد التقدم والازدهار”.

وأشاد الملك سلمان “بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس السيسي.

وعبر ولي العهد، “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار”.

من جهته، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى السيسي عبر فيها “عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو” متمنيا “له ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء”.

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري أيضا، ضمنها “خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين”.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

المصدر: “سبق”+ “كونا”