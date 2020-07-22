ليبيا – أفادت مصادر دبلوماسية بانعقاد اجتماع تقني حول الازمة الليبية أمس الثلاثاء جمع مسؤولين في الترويكا الاوروبية (ألمانيا وايطاليا وفرنسا) بنظرائهم في الولايات المتحدة الامريكية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة اضافة الى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز
الاجتماع تم بحسب وكالة “آكي” بمبادرة ايطالية وخصص بشكل أساسي لمسألة الاغلاق المتواصل لصادرات النفط الليبية شمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله.
واستعرض الاجتماع الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية للأزمة الليبية حيث تمت مناقشة أحدث التطورات.