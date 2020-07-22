روسيا – توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، أن يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 4.8% خلال العام الجاري ككل، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها وانخفاض أسعار النفط.

وقال الوزير الروسي، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع في الربع الثاني وفقا للتوقعات التي أعلنتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في مايو الماضي، فيما من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد خلال العام ككل بنسبة 4.8%.

وأوضح ريشيتنيكوف قائلا: “توقعنا في مايو أن يتراجع الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 9.5% والرقم الأخير من “روس ستات” (هيئة الإحصاء الروسية) تقول إن الاقتصاد تراجع بنسبة 9.6%، أي ضمن الحدود التي توقعناها، وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4.8%”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الروسي لمستواه قبل الأزمة في الربع الرابع من 2021، وذلك وفقا للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي وقت سابق توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال 2020 بنسبة 5%، لكن حينها لم تأخذ الوزارة في الحسبان خطة الإنعاش الاقتصادي.

المصدر: “تاس”