ليبيا – شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على عدم وجود بديل للخيار السياسي والمفاوضات من أجل حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى عمل بلاده على حل سياسي ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.

بوقادوم قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو وفقاً لوكالة” سبوتنيك” الروسية : “سجلنا بارتياح تطابق الآراء وخاصة الأزمة الليبية، واتفقنا على قناعة أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية”.

ولفت إلى ضرورة وجود حل سياسي في إطار الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين وعدم وجود تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية.

كما أضاف” يجب الإسراع بوقف إطلاق النار في ليبيا لإفساح المجال في البدء بالحل السياسي. ما يهمنا هو استئناف العمل بالحل السياسي لا حل بلغة الدبابات والمدافع، بل الحل وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية الليبية”.