واشنطن – اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلق حالة أزمة في البلاد، مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع قناة “سي إن إن” التلفزيونية: “إن التعليقات التي أدلى بها الرئيس اليوم، تظهر أنه أدرك الأخطاء التي ارتكبها، لقد ارتدى كمامة واعترف بأن الأمر ليس خدعة، بل وباء سيزداد سوءا قبل التحسن، بسبب تقاعسه”. وأضافت: “بات واضحا، أن هذا هو فيروس ترامب”.

وأعربت بيلوسي عن اعتقادها، بأنه لو حث ترامب الناس قبل بضعة أشهر، على ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لاستمع كثيرون لنصيحته وحذو حذوه.

وأشارت بيلوسي، إلى أن آلاف الأمريكيين لقوا حتفهم، بسبب رد فعل الرئيس الخاطئ على كوفيد-19.

وقالت: “نقترب من أربعة ملايين مصاب بهذا الفيروس، وعدد كبير من الوفيات – حوالي 140 ألف حالة. إذا كان ارتداء الكمامة مهما الآن، فكان من الأفضل ارتداؤها في شهر مارس، بدلاً من القول، إننا سنتمكن جميعا مع حلول أبريل من الذهاب إلى الكنائس. (…) دعونا نأمل أن الرئيس اقترب من فهم حقيقة هذا الوباء، إنه فيروس ترامب”.

المصدر: إنترفاكس