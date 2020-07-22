ترامب يوقع مذكرة حول استبعاد المهاجرين غير الموثقين من تعداد السكان

ترامب يوقع مذكرة حول استبعاد المهاجرين غير الموثقين من تعداد السكان

واشنطن – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة توجه الحكومة الفيدرالية بعدم إحصاء المهاجرين غير الموثقين بتعداد السكان لعام 2020، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على توزيع المقاعد في الكونغرس.

وجاء في المذكرة أن استبعاد هؤلاء المهاجرين من قاعدة التوزيع “منسجم أكثر مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يقوم عليها نظام الحكم لدينا”.

ووصف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قرار ترامب في حديث لـ “رويترز” بأنه “خطوة حازمة نحو ضمان وجود التمثيل بالكونغرس للمواطنين الأمريكيين فقط، وليس للغرباء غير الشرعيين”.

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في مجلس النواب من كل ولاية مبني على إحصاءات تعداد السكان، التي تجري في الولايات المتحدة كل 10 سنوات.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على توزيع المقاعد، حيث سيساهم في تحويل بعد المقاعد في مجلس النواب من ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون إلى ولايات مؤيدة للجمهوريين تقليديا.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن استبعاد المهاجرين غير الموثقين من تعداد السكان سيؤدي إلى فقدان كل من كاليفورنيا ونيويورك وتكساس مقعدا واحدا في الكونغرس، بينما سيحصل كل من أوهايو وألاباما ومينيسوتا على مقعد إضافي.

وفي حال تطبيق قرار ترامب، سيتم استبعاد ملايين الأشخاص من تعداد السكان، علما بأن المهاجرين غير الموثقين يكوّنون نحو 6% من سكان الولايات المتحدة.

ويتمثل أحد العوائق أمام تطبيق القرار في عدم وجود سجل رسمي للمهاجرن غير الموثقين. كما لا تتضمن إحصاءات تعداد السكان أي إشارة إلى الوضع القانوني للأشخاص.

كما ترجح وسائل الإعلام رفع دعاوى قضائية ضد قرار ترامب، حيث توجد تساؤلات بشأن مدى تطابقه مع الدستور الأمريكي الذي يقول إن توزيع المقاعد في الكونغرس يجب أن يكون مبنيا على العدد الكامل للسكان في كل ولاية.

ومع ذلك تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تعزز مواقع ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وستحظى بتأييد من قبل المحافظين والقاعدة الشعبية التقليدية له.

المصدر: وكالات