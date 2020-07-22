ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ألا أن لا مصلحة للأوروبيين في رؤية حلقة من القواعد العسكرية التركية أو الروسية قبالة السواحل الإيطالية.

بوريل وفي مقابلة أجرتها معه “دير شبيغل” الألمانية وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الثلاثاء قال : “هذا ما سيحدث إذا لم نفعل شيئاً “في اشارة الى الأوضاع في ليبيا.

وطالب المسؤول الأوروبي ألمانيا بالعمل على دعم التوجه نحو مفاوضات مباشرة لإبرام اتفاق شامل مع تركيا.

ورأى بوريل ضرورة طرح كل الأمور على الطاولة حيث يجب الحديث عن الانتهاكات التركية للقانون الدولي وعمليات الحفر قبالة سواحل قبرص ومسالة الغاز ودور تركيا في كل من سورية وليبيا.

وأوضح أن بوسع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي القيام بهذا الأمر والدفع باتجاه مفاوضات حيث يشكل التعامل مع تركيا أكبر تحدي أمام السياسة الخارجية الأوروبية، حسب تعبيره.

أما حول رؤيته لتركيا، أكد بوريل أن تركيا جار للاتحاد ولا يمكن تغيير الجغرافيا كما أنها دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الموحد وسيبقى الأمر كذلك ما لم يتم اتخاذ قرار معاكس، مقراً بأن أنقرة تتسبب في مشاكل كثيرة للاتحاد.