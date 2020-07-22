ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن من المفترض أن يكون لمجلس النواب المصري رؤية أشمل من القيادة السياسية في مراعاة حق الجوار إلا أن المؤسسة التشريعية في ما وصفها بـ” الأنظمة الشمولية والعسكرية” صورة بدون محتوى حسب تعبيره.

الجازوري وفي تصريح لشبكة “الرائد “ الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء زعم أن قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات خارج بلاده هو من أجل إرجاع الأوضاع في ليبيا إلى ما وصفه بـ” المربع الأول” وذلك من خلال دعم فصيل معين لحكم البلاد وقد ظهر ذلك جليًّا عبر دعمهم لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) فيما أسماه بـ” الانقلاب “على حكومة الوفاق في طرابلس.

ورأى القيادي الاخواني الموالي لتركيا أن ما وصفه بـ”النظام المصري” يخشى أن يكون في ليبيا حكم مدني ديمقراطي قد يكون أنموذجا للشعوب الباحثة عن الديمقراطية في المنطقة حسب زعمه.