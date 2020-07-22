حارس مرمى روسي يوقع عقدا احترافيا مع فريقه بعد نجاته من الموت

حارس مرمى روسي يوقع عقدا احترافيا مع فريقه بعد نجاته من الموت

روسيا – وقع حارس المرمى إيفان زابوروفسكي، أمس، أول عقد احترافي في مسيرته مع نادي “زناميا ترودا” الروسي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من نجاته من الموت بصاعقة رعدية.

وبموجب العقد الموقع، سينافس زابوروفسكي البالغ من العمر 16 عاما، مع فريق الشباب لنادي “زناميا ترودا” بدوري الدرجة الثالثة الروسي.

وكان زابوروفسكي، تعرض لإصابة بصاعقة رعدية مباشرة خلال تدريبات فريقه، في الرابع من يوليو الحالي، وسقط الحارس على الأرض فورا وفقد الوعي، ليتم نقله على عجل إلى المستشفى.

ودخل زابوروفسكي في غيبوبة، لكن بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الحادث، استعاد عافيته، ولم يعد يتذكر من الواقعة التي كادت تودي بحياته سوى وجود حرق بصدره.

تجدر الإشارة إلى أن فريق “زناميا ترودا”، احتل المركز الـ11 في دوري الدرجة الثالثة الروسي، الذي انتهى قبل موعده بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات