ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الطريق الذي أشارت إليه إيطاليا منذ البداية هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

دي مايو وفي افتتاح ندوة عبر الإنترنت تحت اسم: “1970-2020 إيطاليو ليبيا ومستقبل البلد” ووفقاً لما نقلته وكالة “نوفا “الإيطالية أمس الثلاثاء قال: “العلاقات العميقة بين روما وطرابلس يقويها التزام إيطاليا المتواصل من أجل حل سياسي للأزمة التي تضمن وحدة ليبيا وسيادتها”.

وذكر مايو أن المؤتمرين الدوليين في باليرمو وبرلين يمثلان لحظة أمل ولكن بعد 6 أشهر بدا أن الصراع لم يتوقف وخطر التصعيد الجديد لا يزال مرتفعا أيضا بسبب التدخل الخارجي.

وأضاف دي مايو أن إيطاليا وخارجيتها منخرطتان في عمل دبلوماسي يهدف إلى حث الطرفين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يجّنب الانقسام الفعلي للبلاد.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من الصعب الاعتماد على الحوار عندما لا يتردد الآخرون في التدخل من خلال الدعم العسكري.