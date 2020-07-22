روسيا – منحت مؤسسات التمويل الروسية في فترة العزل التي تم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا قروضا بشروط ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بقيمة 5.7 مليار روبل (نحو 800 مليون دولار).

كما تم خلال الفترة نفسها إصدار ضمانات بنكية بشروط ميسرة بقيمة 6.6 مليار روبل (حوالي 929 مليون دولار).

وتمكنت الشركات الروسية من جمع أموال بقيمة 24.7 مليار روبل بفضل القروض والضمانات البنكية، وفقا للخدمة الصحفية التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وتم منح القروض والضمانات في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

المصدر: “تاس”