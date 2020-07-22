إيطاليا – ارتقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية.

وسجل رونالدو خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه يوفنتوس بنادي لاتسيو، هدفين رفع بهما رصيده إلى 734 هدفا في كل المباريات الرسمية التي خاضها في مسيرته حتى الآن.

وتقدم بذلك النجم البرتغالي البالغ 35 عاما، للمركز الثاني في قائمة أكبر الهدافين عبر التاريخ في المباريات الرسمية، مناصفة مع النجم البرازيلي المعتزل روماريو، الذي سجل أيضا 734 هدفا على مدار مسيرته.

ويتصدر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، القائمة برصيد 767 هدفا، لكن فرص رونالدو تبقى كبيرة لتجاوز هذا الرقم، وقد يحدث ذلك في الموسم المقبل أو بعد موسمين على أبعد تقدير، لو حافظ “الدون” على مستواه وحسه التهديفي.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما)، نجم نادي برشلونة، فيحتل المركز الخامس في قائمة أكبر الهدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ، برصيد 716 هدفا، وبمقدوره أيضا تجاوز رقم بيليه وحتى منافسة رونالدو على الصدارة.

المصدر: championat.com