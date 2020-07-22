ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لبحث الموقف الدقيق في ليبيا بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح أن الوزير شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع إعلان القاهرة والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

كما أكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، منوهاً أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وأختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين القاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.