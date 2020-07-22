ليبيا – أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق أن مصر تواجه تحديات كبيرة بداية من التحدي الأول الذي يواجه دول العالم أجمع وهو جائحة كورونا التي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.

فهمي أشار في مقابلة مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية “العربية الحدث” بحسب ما قلته وكالة “سبوتنيك” الروسية : “كما تواجه مصر تحديين رئيسيين على الجبهة الغربية في أزمة الملف الليبي، وهو تحد مباشر، بالإضافة إلى تحدي آخر على الحدود الجنوبية، وهو تحدي وجودي”.

وشدد على أن الوضع على الأرض في ليبيا بات بالغ الخطورة، متمنياً أن تنجح المسارات السياسية في حلحلة الأزمة والبناء على المحادثات السابقة التي تمت مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة وقبلها روسيا.

كما قال إن التباحث مع روسيا خلال الفترة الحالية مهم جداً لأنها طرف فاعل ومؤثر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في أضعف فتراتها.

ولفت إلى أن أمريكا غير مستعدة للتأثير في ليبيا، معتبراً أن أفضل التوجهات هي تكثيف التنسيق مع الروس خاصة أن الولايات المتحدة منشغلة بعام الانتخابات.