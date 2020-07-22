ليبيا – أعربت لجنة الخارجية النيابية بمجلس النواب في بياناً لها أمس لثلاثاء عن بالغ قلقها للتقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكري حول مدينة سرت والتحريض للهجوم على المدينة.

اللجنة أعربت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن قلقها الشديد لإمكانية تعرض سكان المدينة الذي يفوق المائة ألف نسمة لأزمة إنسانية كبيرة جراء الهجوم على المدينة بالإضافة إلى احتمال تعرض بنيتها التحتية ومرافقها لأضرار بالغة.

وشددت على التمسك بالحل السياسي ومبادرة رئيس مجلس النواب كحل وحيد للأزمة الراهنة ورفضها للحلول العسكرية، مؤكدة ضرورة التوصل بشكل سريع إلى آلية لتوزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية وهو ما سيفتح الباب لعودة تصدير النفط ولصالح جميع الليبيين وأن التصعيد العسكري في المنطقة سيعرقل ذلك.

كما حذرت من عواقب الانجرار للاقتتال في سرت والجفرة، موضحة أن ذلك سيجر البلاد إلى حرب طويلة ودامية ستضرب الأمن والاستقرار في كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

لجنة الخارجية النيابية دعت في ختام بيانها المجتمع الدولي للقيام بواجباته وإدانة دعوات العنف والتحريض على الاقتتال ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.