ليبيا – أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وتراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.

أقطاي شدد في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم ما وصفه بـ”الاستقرار ” هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق مع أردوغان وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري، على حد زعمه.

وقال :”لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد مسلحي الوفاق الذين وصفهم بـ”الجيش الشرعي” ، متهماً فرنسا وإسرائيل بدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري حسب زعمه.

ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، مدعياً أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.

وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.

وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الـ13 من شهر يوليو الجاري حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية مع السراج، أكد أقطاي أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة معها في التواصل بعيدا عن السيسي حسب تعبيره.

وإدعى أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.