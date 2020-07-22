مصادر: الرزاز سيتحدث اليوم ويعلق على ما نشرته “الغارديان” حول موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

مصادر: الرزاز سيتحدث اليوم ويعلق على ما نشرته “الغارديان” حول موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

الأردن – افادت وكالة أنباء “عمون” الأردنية، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز، سيتحدث اليوم عن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عقب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تذكر هويتها، أن الرزاز “سيعلق على مقابلته مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، ويوضح البعض الخاطئ لما جاء في المقابلة ومحاولتهم التشكيك بالموقف الأردني”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرزاز سيؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضة لعملية الضم، بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق قالت صحيفة “الغارديان”، إن الرزاز، قال خلال مقابلة أجرتها معه، أن الأردن قد ينظر لإنشاء دولة فلسطينية – إسرائيلية شريطة أن تمنح حقوقا متساوية للجميع، وذلك في في ظل تعثر مساعي حل الدولتين منذ عقود.

المصدر: عمون