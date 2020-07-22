مصر – سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية امس في مصر، ارتفاعا جديدا قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في البلاد 816 جنيها للغرام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن هذا السعر يعد الأعلى في تاريخ المعدن النفيس في مصر، لافتة إلى أن الارتفاع يأتي على خلفية ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وسجل الذهب “عيار 18″، 700 جنيه، و”عيار 21″ 816 جنيها، و”عيار 24” 932.50 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 6520 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب حول العالم أثناء التعاملات، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات بعدما أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

المصدر: اليوم السابع