ليبيا – تراجع عضو مجلس النواب المنقطع عن المجلس ، وزير داخلية الوفاق فتحي على باشاآغا عن تهديدات أطلقها من تركيا عبر تويتر يوم أمس الثلاثاء بشأن مواجهة مصر واعتبار جيشها عدوًا إذا تدخلت عسكريًا في ليبيا .

وكان باشاآغا قدر غرّد عبر حسابه الرسمي الموثق في تويتر مهاجمًا قرار البرلمان المصري بإرسال قوات الى ليبيا وقد اعتبر ذلك خرقًا لميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة التي أنشأت حكومته دون شرعية محلية ، إلا أنه عاد وحذف التغريدة بعد ساعات .

وأضاف باشاآغا في تغريدته المحذوفة متوعدًا بقتال الجيش المصري إذ قال : ” نعتبر أي قوات داخل حدودنا كقوات معادية ونعلن أننا لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا و أمنها وحريتها ” .

إلا أن باشاآغا لم يوضح في معرض حديثه بـ ” وطنية ” من منطلق السيادة حول وجوب قتال العناصر الأجنبية عن ما إذا ماكان آلاف المرتزقة والإرهابيين السوريين المتمركزين في كلية الشرطة التابعة لوزارته مرتدين زيها الرسمي هم من بين القوة المعادية أم لا ، قال له أحد المعلقين على التغريدة المحذوفة.

شاهد || كأعلى راتب " أمني " في #ليبيا .. قوة جديدة تبصر النور في معسكر #اليرموك . #فيديوغراف_المرصد pic.twitter.com/qhWFE0SV57 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 14, 2020

تغريدة أخرى

وبعد حذف هذه التغريدة التي نالت رضا وقبول الجزيرة القطرية وبقية منابر تنظيم الإخوان المسلمين في الداخل والخارج ، عاد باشاآغا ونشر أخرى خفف فيها من حدة لهجة خطابه دون أن يعلل سبب حذف التغريدة الحماسية الأولى .

وقال فيها : “الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحن في حاجة بأن يبعد الليبيون خلافاتهم، وأن يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض، ليرسموا مستقبلهم بوحدهم، ويقرروا مصيرهم بإرادتهم، ويتبنوا مشروعا يعيد الحياة والاستقرار والسلم، ويدير عجلة الاقتصاد والتجارة في بلدهم، في دولة جامعة، ديمقراطية، تضمن العدالة للجميع ” .

صور | المُنقطع يحضر إجتماع المنقطعين والمقاطعين في ريكسوس .. جدل قانوني يتجدد !. #ليبيا #المرصد

https://t.co/eP2nSllbhI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 15, 2019

ولكن مرة أخرى وفي معرض حديثه عن الديمقراطية ، لم يوضح باشاآغا ما هي علاقة الديمقراطية بفكرة التوافق بعيدًا عن صندوق الإنتخابات وعن ما إذا كانت الديمقراطية تمت بصِلة إلى أن لايمارس شخصًا ما مهامه كنائب منقطع حتى يصبح وزيرًا فجأة وبالصدفة دون أن يستقيل من من منصبه كنائب انتخبه جزء من الشعب في مدينته ، يقول معلق آخر .

المرصد – خاص