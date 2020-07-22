روسيا – حدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خمسة مبادئ أساسية تعمل على أساسها حكومته، مشددا على أن تحسين معيشة المواطن يعد الهدف الأساسي لحكومته.

جاء ذلك خلال تقديم ميشوستين تقريرا لمجلس النواب الروسي “الدوما” عن أداء الحكومة في العام 2019.

وقال ميشوستين، إن حكومته تعمل على أساس 5 مبادئ وهي: التركيز على حاجات المواطنيين الروس، والشفافية، والسلوك الأخلاقي، والتعاون، والتركيز على بلوغ الهدف وتحقيق النتائج أكثر من إعطاء أهمية للإجراءات.

وأضاف، أنه تم تحديد أهداف الحكومة بناء على رسالة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية في يناير الماضي.

وأشار إلى أن هدف حكومته الرئيسي هو تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك من خلال تحقيق نمو اقتصادي وتنمية المجال الاجتماعي، وهو ما يتطابق مع الأهداف الوطنية التي حددها الرئيس.

وأكد ميشوستين أن مكافحة الفقر في البلاد ما تزال من أولويات عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المواطنين والشركات لمواجهة أزمة كورونا تعد غير مسبوقة.

وأضاف، أن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، كانت مدروسة واستباقية، حيث اعتمدت الحكومة عند وضعها على توصيات الخبراء الروس وعلى الخبرات العالمية.

السياحة:

كما أعلن رئيس الحكومة عن إجراء لدعم قطاع السياحة الداخلية، حيث أن الحكومة ستدفع للسائح الروسي ما بين 5 و15 آلف روبل في حال استجمامه في مناطق محددة من البلاد.

وأضاف، أن الحكومة الروسية خصصت لذلك ما يقارب 15 مليار روبل (نحو 211 مليون دولار)، موضحا أن الحكومة ستقوم هذا العام بتعويض السائح الروسي بعض نفقاته عند قيامه برحلة سياحية إلى مناطق محددة في روسيا.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت لشركات السياحة مساعدات بقيمة 3.5 مليار روبل لمواجهة تبعات أزمة كورونا، حيث تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة.

كما أعرب ميشوستين عن تعازيه لأقارب وعائلات من ماتوا جراء جائحة كورونا، واصفا الكادر الطبي، خط الدفاع الأول ضد كورونا، بالأبطال الحقيقيين.

المصدر: “نوفوستي”