الولايات المتحدة – طالبت واشنطن، امس الحكومة التركية بإلغاء كافة إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “الولايات المتحدة تدرك أن تركيا أصدرت تنبيه “نافتكس” للتنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر الأبيض المتوسط.. ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن “تركيا لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرقي المتوسط”.

وأوضح الرئيس التركي في تصريحات له، أن بلاده اتخذت خطوات في إطار حقوقها بشرقي المتوسط، ووفقا لمتطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك ستواصل على ذات الشاكلة.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ”إذن” من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: “نوفوستي + وكالات”