الولايات المتحدة – أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه لم يصدر أي أوامر بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، لكنه قال إنه يواصل النظر في التعديلات على عمليات النشر في جميع أنحاء العالم.

وقال إسبر، في حديث افتراضي استضافه امس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: “لم أصدر أوامر بسحب القوات من شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف: “سنواصل النظر في التعديلات في كل قيادة لدينا في كل مكان، للتأكد من أننا نقوم بتحسين قواتنا”.

وتابع: “نريد الاستمرار في متابعة المزيد من عمليات نشر القوة الدورية، التي ستمنح الولايات المتحدة مرونة استراتيجية أكبر، في الاستجابة للتحديات العالمية”.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، على خلفية تقرير إخباري، أشار إلى أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خيارات لخفض مستوى القوات الموجودة في كوريا الجنوبية في مارس الماضي.

وازدادت التكهنات حول احتمال سحب القوات، حيث تطالب واشنطن من سيئول دفع المزيد لتحمل تكلفة إقامة 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

المصدر: “يونهاب”