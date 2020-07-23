ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن ما وصفها بـ” النجاحات ” التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب أظهرت قوتها ومهارات جيشها حسب زعمه دون الاشارة للدور التركي في ارسال المرتزقة السوريين والارهابيين إلى ليبيا.

أردوغان وفي رسالة دونها بدفتر الزائرين خلال زيارته لضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا “.

وتابع: “الإنجازات التاريخية التي حققناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا”، مضيفا : “القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان أمن البلاد بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها”.

واختتم موجها كلامه لأتاتورك قائلاً :”وبهذه الأفكار استذكر بالرحمة شهداءنا الأبطال، وأتمنى أن يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى خيرا لبلدنا وشعبنا وللقوات المسلحة التركية لتنعم روحك بالسلام” حسب تعبيره.