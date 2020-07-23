إنجلترا – أعرب المصري محمد صلاح، عن سعادته بتتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1990.

وقال صلاح عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه تشيلسي 5-3، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي: “التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم تاريخى بالنسبة لنا، وسعيد بالتتويج بلقب بالبريميرليغ، كأس العالم للأندية ودورى أبطال أوروبا (مع ليفربول خلال ثلاثة مواسم)”.

وأضاف الفرعون المصري: “كنت أتمنى تواجد الجماهير في الملعب للاحتفال معنا”، في إشارة إلى استمرار حظر دخول المشجعين للملاعب الإنجليزية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتسجيله 19 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول كان قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، لكنه تسلم كأس البطولة أمس الأربعاء، لأن مباراته ضد تشيلسي كانت الأخير له على ملعبه هذا الموسم.

المصدر: وكالات