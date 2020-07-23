أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، امس على تباين بتراجع 4 أسواق تصدرتهم الكويت مقابل ارتفاع في 3 بقيادة مسقط.

تزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط، ومزيد من التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وعند الساعة (14:06 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر / أيلول، بنسبة 1.08 بالمئة أو 0.48 دولارا، إلى 43.84 دولارا للبرميل.

كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط، الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.31 بالمئة أو 0.55 دولارا، إلى 41.37 دولارا للبرميل.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 2.95 بالمئة إلى 5260.30 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.9 بالمئة، ومؤشر السوق العام 2.39 بالمئة.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13 بالمئة إلى 4262.19 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.11 بالمئة إلى 2065.30 نقطة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.77 المئة إلى 1292.92 نقطة، مع نزول البنك الأهلي المتحد 3 بالمئة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.11 بالمئة إلى 9386.16 نقطة، مع تراجع أسهم الطبية 10 بالمئة، والشركة القطرية العامة 4.9 بالمئة، والمستثمرين 4.6 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 7427.89 نقطة، مع ارتفاع أسهم الراجحي 0.35 بالمئة، وسابك 0.1 بالمئة، واس تي سي 2.3 بالمئة.

وحققت بورصة مسقط مكاسب ملحوظة بنسبة 1.29 بالمئة إلى 3521.71 نقطة، مع ارتفاع أسهم بنك صحار الدولي 6.2 بالمئة، والخليجية لخدمات استثمار قابضة 4.8 بالمئة، والبنك الأهلي 4 بالمئة.

الأناضول