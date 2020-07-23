ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء عدداً من المواضيع الهامة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية فيما وضع وزير الخارجية والتعاون الدولي الثني في صورة آخر التحركات والاتصالات التي أجراها مواخرا حول الازمة الليبية.

وتطرق اللقاء إلى الاتصال الذي أجراه الحويج مع وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو واكد أن الاتصال تناول أهمية أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة للسلام والتعايش.

ونقل وزير الخارجية والتعاون الدولي عن الوزير المالطي تأكيده لأهمية تثبيت وقف إطلاق النار والعودة الى العملية السياسية الشاملة وفقاً لمخرجات برلين وإعلان القاهرة.

كما اكد الحويج على ضرورة أن يخاطب العالم حكومة السراج وداعميها بهذا الأمر، مشدداً على أن مجلس النواب والقوات المسلحة والحكومة الليبية اعلنوا بشكل واضح أمام العالم في إعلان القاهرة العودة إلى العملية السياسية ووقف اطلاق النار.

وفي إطار متصل، ناقش الثني مع الوزير أهمية عقد المؤتمر الوطني للسلام في ليبيا باعتبار أن المجتمع الدولي يدعو دوماً إلى حل القضية الليبية عبر حل يضعه الليبيين.

وخلص الاجتماع الى أهمية عقد مؤتمر سرت لتجاوز الألم ومحاولة أن يكون مرجعية وطنية للسلام وحل الازمة الليبية.