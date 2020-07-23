ليبيا – كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن توصلهم لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداماً ويُعتد به.

قالن قال وفقاً لوكالة الانباء العالمية “رويترز” إن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من مدينة سرت التي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة.

وأضاف:” حتى يكون وقف إطلاق النار مستدام يتعين إخلاء الجفرة وسرت من قوات حفتر، أي انتشار مصري في ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال وسينطوي على مجازفة بالنسبة للقاهرة ومغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر”.

واتهم حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) بانتهاك اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، معتبراً أنه لا يعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه لذلك هناك شخصيات أخرى في الشرق يجب أن يكون لها دور بحسب قوله.

كما تابع قائلا:” لا نعتبره طرف يحظى بالشرعية على أية حال لكن هناك برلماناً آخر في طبرق وهناك لاعبون آخرون في بنغازي سيتعين إجراء المفاوضات بينهم”.